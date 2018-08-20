В селах Херсонской области снова АЧС

КИЕВ. 20 августа. УНН. На днях в Херсонской области было зафиксировано два случая африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.

Оба случая были зарегистрированы 12 августа в личных сельских хозяйствах Алешковского района.

В первом случае речь идет о селе Солонцы Правые, во втором - о городе Алешки.

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - заверили в Госпродпотребслужбе.

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С начала года в Украине зарегистрировано уже около сотни случаев АЧС.

Напомним, что эпидемия АЧС уже поразила Польшу и Литву. Также, этим летом первый случай АЧС был зафиксирован в Китае.