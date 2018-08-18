Полторак рассказал о подготовке к параду: новое оружие и 18 делегаций из других стран

КИЕВ. 18 августа. УНН. Участие в военном параде ко Дню Независимости примут 18 подразделений из других стран. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак журналистам в субботу, передает корреспондент УНН.

"К тренировке были привлечены 4,5 тыс. военнослужащих, 250 единиц техники. Мы ожидаем прибытия 18 подразделений из других стран, которые будут участвовать в параде", - сообщил он.

По его словам, первой тренировкой он доволен.

"Все прошло организованно. Конечно, есть над чем работать, возможно, надо наладить звук, музыку, марш, чтобы люди почувствовали дорогу, и после этого я думаю мы будем готовы на 100 процентов. Мы планируем провести тренировку 20 и 22 августа уже в парадной форме. Всех приглашаю на празднование Дня Независимости, там где армия будет с народом, а народ с армией", - добавил Полторак.

Также он отметил, что "техники очень много новой". "Есть целые подразделения, которые оснащены новой техникой. Новые образцы вооружения, которые частично приняты на вооружение. Есть образцы, которые проходят государственные испытания. А также перспективные системы вооружения, которые сейчас разрабатываются, и мы планируем приступить в этом году к государственным испытаниям", - сказал министр обороны.

"Много там стран будет, практически те же, которые были в прошлом году. Но будут и другие представители. США, Канады, Великобритании, Польши, Германии, Грузии, Молдовы. Будет 18 делегаций и 300 военнослужащих других стран", - заявил Полторак.

Напомним, на репетиции парада на Крещатике потренировали приветствие "Слава Украине".