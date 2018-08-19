В Киеве прошла репетиция парада ко Дню Независимости

КИЕВ. 18 августа. УНН. На Крещатике завершилась репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины, в связи с чем было временно перекрыто движение транспорта в центре Киева, передает корреспондент УНН.

В репетиции принимают участие военнослужащие Вооруженных сил Украины, ДСНС, СБУ и другие подразделения. Также была задействована военная техника.

Кроме того, во время репетиции парада войск прозвучали артиллерийские салюты десятью залпами пушек с огневой позиции, расположенной на Трухановом острове.

Посмотреть на репетицию пришли тысячи киевлян.

Следующие репетиции парада запланированы на 20 и 22 августа.

Напомним, согласно сообщению министра обороны Степана Полторак в параде по случаю 27-й годовщины Независимости Украины примут участие 4,5 тысячи военнослужащих. Планируется демонстрация 250 единиц военной техники. Участие в военном параде ко Дню Независимости примут 18 подразделений из других стран.

24 августа военнослужащие парадных расчетов использовать воинское приветствие “Слава Украине!” и “Героям слава!” Вместо поздравлений советского образца.