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Эрдоган заявил о готовности начать строительство канала в обход Босфора

Эрдоган заявил о готовности начать строительство канала в обход Босфора

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова к реализации проекта канала “Стамбул”, который свяжет Черное и Мраморное моря, передает УНН со ссылкой на агентство Anadolu.

“Это самый крупный проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны. Мы готовы к его реализации”, - сказал Эрдоган. По его словам, длина канала составит 43 км, а по обеим его сторонам построят два новых города. Президент Турции не назвал конкретных сроков начала строительства канала.

Эрдоган предложил построить канал между Черным и Мраморным морями в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра Турции. Тогда о пояснил эту идею необходимостью снизить нагрузку на пролив Босфор.

Позже сообщалось, что глубина нового канала составит 25 м, а ширина — 150 м, завершить строительство предполагается в 2023 году, когда в Турции праздновать столетие республики.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу был переизбран на пост лидера правящей Партии справедливости и развития Турции (Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP).

Источник: УНН
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