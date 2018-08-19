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Во Вьетнаме в результате сильных дождей погибли восемь человек

Во Вьетнаме в результате сильных дождей погибли восемь человек

КИЕВ. 19 августа. УНН. Во Вьетнаме из-за сильных дождей и наводнений вызванных тайфуном “Бебинка” погибли восемь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на VN Express.

По данным портала, два человека также числятся пропавшими без вести.

Как отмечается, десятки тысяч людей были эвакуированы из-за наводнений вызванных тайфуном.

При этом из-за дождей разрушено более 9 тыс. домов.

Напомним, в результате сильных дождей и наводнений, которые начались в популярном среди туристов штате Керала на юго-западе Индии 8 августа, погибли уже 194 человека. Об этом со ссылкой на обновленные данные индийского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает The Indian Express.

Источник: УНН
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