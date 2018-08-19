В Мексике неизвестные атаковали бары Монтеррея

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Мексике в результате нападения неизвестных на пять баров в городе Монтеррей погибли четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Excelsior.

По данным портала, при нападении также пострадали пять человек.

Как отмечается, неизвестные заходили с оружием в бары и открывали огонь по посетителям.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, мексиканские организованные преступные группировки и сообщества убили с января по июнь 2018 11,2 тыс. человек на территории страны. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила во вторник общественная организация Semaforo Delictivo.