Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 19 августа 2018 11:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
6885
Версия для печати

В Мексике неизвестные атаковали бары Монтеррея

В Мексике неизвестные атаковали бары Монтеррея

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Мексике в результате нападения неизвестных на пять баров в городе Монтеррей погибли четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Excelsior.

По данным портала, при нападении также пострадали пять человек.

Как отмечается, неизвестные заходили с оружием в бары и открывали огонь по посетителям.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, мексиканские организованные преступные группировки и сообщества убили с января по июнь 2018 11,2 тыс. человек на территории страны. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила во вторник общественная организация Semaforo Delictivo.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.