"Динамо" обыграло "Александрию" в матче лидеров УПЛ

КИЕВ. 19 августа. УНН. На стадионе “Олимпийский” киевское “Динамо” приняло “Александрию” во встрече 5-го тура чемпионата Украины по футболу, сообщает корреспондент УНН.

В первой половине кипер гостей справился с ударом в ближний угол от Вербича и выстрела со штрафного по центру от Морозюка.

После перерыва “бело-синие” продолжили искать шансы перед рамкой ворот “александрийцев” и однажды у них это удалось. Цыганков обыгрался с Вербича и с дальней дистанции нанес меткого выстрела в нижний угол Панькова. Более команды не смогли на голы — 1:0.

Стоит отметить, что “Динамо” догнало команду Шаран — по 12 очков, но киевляне имеют встреча в запасе.