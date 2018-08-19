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"Динамо" обыграло "Александрию" в матче лидеров УПЛ

"Динамо" обыграло "Александрию" в матче лидеров УПЛ

КИЕВ. 19 августа. УНН. На стадионе “Олимпийский” киевское “Динамо” приняло “Александрию” во встрече 5-го тура чемпионата Украины по футболу, сообщает корреспондент УНН.

В первой половине кипер гостей справился с ударом в ближний угол от Вербича и выстрела со штрафного по центру от Морозюка.

После перерыва “бело-синие” продолжили искать шансы перед рамкой ворот “александрийцев” и однажды у них это удалось. Цыганков обыгрался с Вербича и с дальней дистанции нанес меткого выстрела в нижний угол Панькова. Более команды не смогли на голы — 1:0.

Стоит отметить, что “Динамо” догнало команду Шаран — по 12 очков, но киевляне имеют встреча в запасе.

Источник: УНН
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