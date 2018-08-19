Подозреваемому в наезде на людей в Лондоне предъявили обвинение в покушении на убийство

КИЕВ. 19 августа. УНН. Выходцу из Судана Салиху Хатеру, арестованному во вторник по подозрению в совершении предумышленного наезда на людей возле здания британского парламента в Лондоне, в субботу предъявлено обвинение в покушении на убийство по двум пунктам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Скотленд-Ярда.

"Двадцатидевятилетнему мужчине предъявлены обвинения в покушении на убийства по двум пунктам сегодня, в субботу 18 августа, после инцидента в Весминстере во вторник, 14 августа", - говорится в заявлении. Там также отмечается, что Салих обвиняется в покушении на убийство прохожих и полицейских. "Обвинения следуют после инцидента, когда Салих направил свою машину сначала в стоявших на тротуаре прохожих, а затем в полицейских, после чего въехал в ограждение здания парламента", - указали в Скотленд-Ярде.

Мужчина должен предстать перед магистратским судом Вестминстера в понедельник, 20 августа. В британских правоохранительных органах подчеркивают, что наезд на пешеходов расследуется, как теракт, хотя в настоящий момент власти страны официально не признали произошедшее терактом. Позиция Скотленд-Ярда связана с тем, что инцидент произошел в историческом районе рядом со зданием парламента страны, где в прошлом году был осуществлен теракт по схожему сценарию.

Ранее британская пресса писала, что Хатер был психологически сломлен событиями, произошедшими в его жизни в течение последних нескольких месяцев. Его отец и брат погибли в двух не связанных друг с другом автокатастрофах, а он сам был исключен из Университета Ковентри, где учился на курсах подготовки бухгалтеров.

По свидетельствам очевидцев, утром во вторник Хатер полтора часа ездил по округу Вестминстер за рулем автомобиля Ford Fiesta до того, как совершил наезд на велосипедистов и пешеходов в здании парламента. После этого машина продолжила движение и врезалась в ограждение возле помещений Палаты лордов. В результате инцидента пострадали три человека.

Расследование инцидента ведет контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда при поддержке других структур, отвечающих за борьбу с терроризмом. Подозреваемый отказался сотрудничать со следствием.