Официальный курс гривны установлен на уровне 27,67 грн/доллар

КИЕВ. 19 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,67 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 августа установлены на таком уровне:

27.670533 грн за доллар;

31.461396 грн за евро;

0.413650 грн за российский рубль;

35.153183 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 18 августа курс всех валют остался неизменным.