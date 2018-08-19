В США 14 человек пострадали при обрушении входной арки на концерте известного поп-группы

КИЕВ. 19 августа. УНН. По меньшей мере 14 человек, ожидавших начало концерта американской поп-группы Backstreet Boys, пострадали в субботу вечером из-за падения временной входной арки, возведенной для мероприятия в городе Такервилль, штат Оклахома. Об этом сообщается в пресс-релизе казино WinStar World Casino and Resort, где должно было состояться выступление коллектива, передает УНН.

“Примерно в 17:30 (23:30 понедельника по киевскому времени) на входную арку обрушился ветер со скоростью 70-80 миль в час и сильный дождь. 14 человек получили медицинскую помощь на месте, а затем были доставлены в местную больницу. Двое из них позже были выписаны”, — говорится в пресс-релизе.

Выступление группы было отменено после инцидента. “Мы решили отменить концерт и постараемся его перенести. Главное, чтобы все добрались домой целыми. Скоро увидимся!” — написал в Twitter один из участников коллектива Ник Картер.

Квинтет Backstreet Boys, основанный в 1993 году, гремел в США и во всем мире к началу 2000-х годов, после чего популярность коллектива пошла на убыль. Группа продала на этот момент более 130 млн экземпляров записей своих песен.

Напомним, вечером 18 августа в Киеве прошел сильный ливень, в результате чего улицы города в очередной раз этим летом превратились в каналы.