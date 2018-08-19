Полиция Киевской области задержала "вора в законе", который ранее уже выдворили из Украины

КИЕВ. 19 августа. УНН. Полиция Киевского области задержала "вора в законе" по кличке Дато Агджабединский, которого ранее уже выдворили из Украины и запретили въезд на три года. Об этом написал первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вчера вечером работники полиции Киевской области задержали "вора в законе", 1985 г.р., криминальное прозвище "Дато Агджабединский". Это "турист" задерживался и ранее правоохранителями Киева и Львова в мае текущего года и по нему уже принималось решение о выдворении с территории Украины с запретом въезда на 3 года", - написал В.Аброськин.

Как заявил заместитель председателя Нацполиции, по его мнению, таким иностранным "ворам в законе" дает задание ФСБ РФ и использует их для дестабилизации ситуации в Украине.

"Он (Дато Агджабединський - ред.) вновь прибыл в нашу страну, и он тут такой не один исполнитель задач ФСБ: где скрываются такие гастролеры, как "Нодар Руставский", "Антимос", "Паата Кутаиський", "Лаша Сван", "Куцу" и др.", - отметил он.

Как сообщал УНН, 7 июля во Львовской области было задержано и выдворено из Украины "вора в законе" по кличке Дато Агжабединский.