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Израиль закрыл единственный пункт пропуска на границе с Сектором Газа

Израиль закрыл единственный пункт пропуска на границе с Сектором Газа

КИЕВ. 19 августа. УНН. Израиль закрыл единственный пропускной пункт для населения на границе с Сектором Газа, передает УНН со ссылкой на DW, передает УНН.

В министерстве обороны Израиля отметили, что был закрыт КПП Эрез. Пока не сообщается, как долго он не будет работать.

Управление гражданских дел Палестинской автономии в Газе также подтвердило закрытие КПП для всех случаев, кроме медицинских дел и палестинцев, которые хотят вернуться назад в анклав.

Как отмечает издание, закрытие КПП произошло на фоне обострения ситуации на границе Израиля и сектора Газа в течение последних месяцев. Израильская армия сообщила, что 18 августа палестинцы бросали взрывчатку в сторону солдат, которые в ответ открыли огонь. В результате погибли двое палестинцев.

Конфликты на границе и закрытия КПП состоялись несмотря на попытки достичь договоренностей по долгосрочного перемирия между Израилем и движением "Хамас".

Напомним, 17 августа Израиль утвердил соглашение о перемирии с палестинским движением ХАМАС.

Источник: УНН
Теги: Израиль, сектор Газа
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