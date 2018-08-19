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В центре Киева провалился асфальт после дождя

В центре Киева провалился асфальт после дождя

КИЕВ. 19 августа. УНН. На улице Антоновича в Киеве провалился асфальт. Движение транспорта пока ограничено, передает УНН со ссылкой на сообщение "Киевпасстранс".

По сообщению "Киевпасстранса", из-за того, что обвалился асфальт на улице Антоновича в центре Киева, изменены маршруты, в частности, автобусов №20 и троллейбусов №12, 40.

"На месте работают ответственные службы города", - говорится в сообщении.

Фотографии с места происшествия публикуют пользователи соцсетей.

Напомним, вечером 18 августа в Киеве прошел сильный ливень, в результате чего улицы города в очередной раз этим летом превратились в каналы.

Источник: УНН
Теги: Киев, дождь
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