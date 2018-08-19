Суд завтра рассмотрит жалобу фигуранта "орехового дела" на меру пресечения

КИЕВ. 19 августа. УНН. Апелляционный суд Киева завтра рассмотрит апелляционную жалобу на меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 50 млн грн залога для винницкого бизнесмена Сергея Чубатюка, подозреваемого вместе с начальником ГФС Винницкой Осмоловским в организации схемы уклонения от уплаты налогов, передает УНН.

В понедельник в 11:00 состоится заседание по рассмотрению апелляции на меру пресечения Чубатюка. Дело будет слушать коллегия судей под председательством судьи Татьяны Росик.

Напомним, в июле объявлено о подозрении начальнику Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Осмоловскому в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.3 ст.27 ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины".

Вместе с ним подозрение получил и руководитель одной из винницких фирм, которая якобы была замешана в контрабанде орехов. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.

Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году была создана преступная организация, в состав которой вошли должностные лица органов ГФС, а также приближенные к ним основатели и должностные лица субъектов хозяйственной деятельности.