Минобороны расследует, почему "Бук" въехал в бизнес-центр на Подоле

КИЕВ. 19 августа. УНН. Министерство обороны проводит служебное расследование по поводу инцидента, в ходе которого зенитная установка "Бук" после репетиции военного парада въехала в здание бизнес-центра на Подоле. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны, передает УНН.

"18 августа, около 21:30 в Киеве одна из боевых машин, которая двигалась в колонне военной техники, выполняя поворот, совершила столкновение со зданием по ул.Ярославская. Пострадавших в результате столкновения нет, есть незначительные повреждения фасада здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас проводится служебное расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНН, 18 августа на улице Ярославской в Киеве зенитная установка "Бук", которая принимала участие в репетиции военного парада ко Дню независимости, врезалась в здание бизнес-центра Astarta.