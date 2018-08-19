Боевики с начала суток пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

КИЕВ. 19 августа. УНН. С начала текущих суток боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"Начиная с полуночи по состоянию на 12:00 19 августа подразделениями Объединенных сил зафиксировано 5 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Потерь среди наших военнослужащих от начала текущих суток нет", - сказал Гуцуляк.

По его словам, враг осуществлял огневые провокации из гранатометов различных типов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Екатериновка, Павлополь, Водяное и Широкино.

Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов боевиков погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения.