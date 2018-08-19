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Автобус с 44 пассажирами попал в ДТП во Львовской области

Автобус с 44 пассажирами попал в ДТП во Львовской области

ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 августа. УНН. На трассе Львов-Тернополь возле Золочева Львовской области, туристический автобус столкнулся с легковушкой. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления полиции во Львовской области.

"Авария произошла около 10:20, в селе Подгороднее, неподалеку Золочева. По предварительной информации, житель Золочева не справился с управлением и столкнулся с маршрутным автобусом. В автобусе находилось 44 пассажира", - сообщили в полиции.

Водителя легковушки госпитализировали в больницу. Травмы также получила одна из пассажирок.

Правоохранители устанавливают окончательные причины аварии.

Как сообщал УНН, в Виннице в результате ДТП с микроавтобусом погиб человек, еще семеро травмированы.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львов и Львовская область, автобусы
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