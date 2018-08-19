Украинская гимнастка Никольченко завоевала бронзу на этапе Кубка мира

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинка Власти Никольченко завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Минске, передает УНН со ссылкой на информацию Федерации гимнастики Украины.

Власть Никольченко завоевала бронзу в финальных соревнованиях в упражнениях с обручем, получив от судей 19,1 балла. На первой строчке оказалась белоруска Екатерина Галкина (19,75), а на втором - Александра Солдатова из России (19,15).

Отметим, украинская гимнастка квалифицировалась в три финала из четырех. Так, в финальных упражнениях с мячом она заняла шестое место (17,85), а в упражнениях с лентой стала четвертой (17,85).

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В многоборье по итогам выступлений в четырех упражнениях В.Никольченко заняла шестое место. Еще одна украинка Яника Вартлаан на этих соревнованиях замкнула топ-15.

Сборная Украины в групповых упражнениях в многоборье оказалась на седьмом месте. В финалах с 5 обручами гимнастки стали восьмыми (17,45), а в упражнениях с 3 мячами и 2 скакалками - четвертыми (20,25).