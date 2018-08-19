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Украинская гимнастка Никольченко завоевала бронзу на этапе Кубка мира

Украинская гимнастка Никольченко завоевала бронзу на этапе Кубка мира

Влада Никольченко

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинка Власти Никольченко завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Минске, передает УНН со ссылкой на информацию Федерации гимнастики Украины.

Власть Никольченко завоевала бронзу в финальных соревнованиях в упражнениях с обручем, получив от судей 19,1 балла. На первой строчке оказалась белоруска Екатерина Галкина (19,75), а на втором - Александра Солдатова из России (19,15).

Отметим, украинская гимнастка квалифицировалась в три финала из четырех. Так, в финальных упражнениях с мячом она заняла шестое место (17,85), а в упражнениях с лентой стала четвертой (17,85).

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В многоборье по итогам выступлений в четырех упражнениях В.Никольченко заняла шестое место. Еще одна украинка Яника Вартлаан на этих соревнованиях замкнула топ-15.

Сборная Украины в групповых упражнениях в многоборье оказалась на седьмом месте. В финалах с 5 обручами гимнастки стали восьмыми (17,45), а в упражнениях с 3 мячами и 2 скакалками - четвертыми (20,25).

Источник: УНН
Теги: гимнастика
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