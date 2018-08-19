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Воскресенье, 19 августа 2018, 17:19 • Ирина Матюшенко • 5445
Во Франции авто въехало в людей возле ночного клуба: семеро травмированы
КИЕВ. 19 августа. УНН. Во французском городе Камбре водитель автомобиля въехал в людей возле ночного клуба, семеро человек травмированы. Об этом сообщает LCI, передает УНН.
В ночь на воскресенье 19 августа водитель автомобиля въехал в людей возле ночного клуба в Камбре. Семь человек, в том числе охранник заведения, получили травмы. Двух из них в тяжелом состоянии эвакуировали вертолетом в больницу в городе Лилль.
Причины инцидента пока не установлены. Но источники в полиции сообщили о "споре с охранником".
18-летнего водителя задержали.
Как сообщал УНН, во Франции столкнулись грузовик и автобус с детьми.
Источник: УНН