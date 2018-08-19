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Во Франции авто въехало в людей возле ночного клуба: семеро травмированы

Во Франции авто въехало в людей возле ночного клуба: семеро травмированы

КИЕВ. 19 августа. УНН. Во французском городе Камбре водитель автомобиля въехал в людей возле ночного клуба, семеро человек травмированы. Об этом сообщает LCI, передает УНН.

В ночь на воскресенье 19 августа водитель автомобиля въехал в людей возле ночного клуба в Камбре. Семь человек, в том числе охранник заведения, получили травмы. Двух из них в тяжелом состоянии эвакуировали вертолетом в больницу в городе Лилль.

Причины инцидента пока не установлены. Но источники в полиции сообщили о "споре с охранником".

18-летнего водителя задержали.

Как сообщал УНН, во Франции столкнулись грузовик и автобус с детьми.

Источник: УНН
Теги: Франция, автомобили
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