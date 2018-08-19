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"Базель" арендовал защитника киевского "Динамо"

"Базель" арендовал защитника киевского "Динамо"

КИЕВ. 19 августа. УНН. Перуанский защитник Карлос Самбрано будущий сезон 2018/19 проведет в Швейцарии, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

Перуанский защитник перешел в "Базель". 29-летний Самбрано будет играть за швейцарцев на правах сезонной аренды с правом последующего выкупа.

В "Динамо" легионер перешел прошлой зимой, а до этого выступал в Европе за "ПАОК", "Рубин", "Айнтрахт", "Санкт-Паули" и "Шальке".

Заметим, что Самбрано за киевский клуб так и не провел ни одного поединка на официальном уровне.

Как сообщал УНН, Хачериди и Шахов помогли "ПАОК" выбить "Базель" из Лиги чемпионов.

Источник: УНН
Теги: футбол
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