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Украинский и британский парапланеристы погибли после столкновения в воздухе

Украинский и британский парапланеристы погибли после столкновения в воздухе

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Крушево (Македония) украинский и британский парапланеристы погибли в результате столкновения во время полета на соревнованиях. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Как сообщается, парапланеристы — 54-летний Иннес Пауэлл из Британии и 56-летний Игорь Волов из Украины — погибли в пятницу, перед финальной гонкой Открытого британского чемпионата.

Оба получили несовместимые с жизнью травмы после падения на землю в результате столкновения в воздухе.

И.Волов был найден мертвым на месте происшествия, а И.Пауэлл умер в больнице после попыток реанимации.

Как сообщается, спортсмены столкнулись в воздухе дважды. В первый раз им удалось отделиться, но второй контакт был “намного сложнее”.

Пауэлл не открыл свой запасной парашют. Когда к нему прибыли парамедики, он еще был в сознании. Он получил травмы внутренних органов, а также сломал плечо, таз и ребра.

Украинец, как сообщается, открыл свой запасной парашют и приземлился на дереве. К тому времени, когда пришли спасатели, он был мертв.

Открытый чемпионат Британии проходил с 11 по 17 августа в Крушево, который называют “меккой парапланеризма”.

Как сообщал УНН, украинский альпинист погиб в российских горах.

Источник: УНН
Теги: Македония
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