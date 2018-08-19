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ООС: в течение дня потерь среди украинских военных нет

ООС: в течение дня потерь среди украинских военных нет

КИЕВ. 19 августа. УНН. С начала текущих суток российско-террористические группировки дважды обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, потерь нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Объединенных сил, передает УНН.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня ... за  эти сутки потерь среди наших военнослужащих не допущено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединский и Луганское.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 43 раза открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе 4 раза с вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.

В результате боевых действий двое украинских защитников погибли и двое получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ООС
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