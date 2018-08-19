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Британка выпала за борт круизного лайнера и провела в море 10 часов

Британка выпала за борт круизного лайнера и провела в море 10 часов

КИЕВ. 19 августа. УНН. У берегов Хорватии спасли британку, которая выпала за борт круизного лайнера и провела 10 часов в море. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Как отмечается, женщина упала за борт круизного лайнера "Норвежская звезда" в 95 км от побережья Хорватии около полуночи в субботу.

Хорватский спасательный корабль нашел ее в воскресенье утром недалеко от того места, где она, как считается, упала в море. По словам капитана, женщина была истощена. В целом она провела в море 10 часов. Британку доставили в больницу в городе Пула.

Обстоятельства инцидента расследуются, об инциденте проинформировано посольство Великобритании в Хорватии.

Напомним, у берегов Испании спасли более 770 мигрантов.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, море, Хорватия
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