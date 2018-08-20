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Гандболисты "Мотора" пробились в финал престижного турнира в Польше

Гандболисты "Мотора" пробились в финал престижного турнира в Польше

КИЕВ. 19 августа. УНН. Чемпион Украины по гандболу запорожский "Мотор" вышел в финал турнира Кубок Щиперно-2018 в польском Калише, сообщает УНН со ссылкой на сайт запорожского коллектива.

В матче 1/2-й финала запорожцы одержали волевую победу над командой-хозяйкой “Гурником”, четвертой командой польской Суперлиги. Проиграв первый тайм 13:18, команда под руководством Патрика Ромбела перехватила инициативу во второй половине и оставила соперников далеко позади — 33:27 в пользу “Мотора”.

Самым результативным в украинской команде стал линейный Максим Бабичев, который забросил 6 мячей и продемонстрировал стопроцентную эффективность в своих атаках. Еще один герой матча — вратарь Виктор Киреев, получивший от организаторов приз лучшего игрока матча в составе “Мотор”.

Добавим также, в финале Кубка Щиперно “Мотор” встретится с польским “Виве Кельце” — победителем Лиги чемпионов-2016 и будущим соперником запорожцев по групповому турниру Лиги чемпионов 2018/2019.

Как сообщал УНН, гандболисты “Мотора” стали шестикратными чемпионами Украины.

Источник: УНН
Теги: гандбол
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