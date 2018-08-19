Президент Афганистана предложил "Талибану" новое перемирие

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Афганистана Ашраф Гани анонсировал режим прекращения огня с радикальным исламистским движением "Талибан". Перемирие должно вступить в силу 20 августа, если талибы согласятся соблюдать его, передает УНН со ссылкой на DW.

А.Гани предлагает ввести режим прекращения огня на три месяца - до празднования дня рождения пророка Мухаммеда, который в Афганистане отмечают 21 ноября.

Ответа от "Талибана" на мирное предложение пока не было.

Такое предложение прозвучало после ожесточенных боев за город Газни, которое талибы атаковали 10 августа. Правительственные силы Афганистана сообщили, что вернули под свой контроль большую часть города на востоке Афганистана 14 августа. В Офисе ООН по координации гуманитарных вопросов сообщили, что с начала боев за город Газни погибли или получили ранения от 110 до 150 гражданских.

Напомним, 7 июня президент Афганистана объявил о введении одностороннего перемирия с "Талибан" по случаю окончания Рамадана и праздника Ид аль-Фитр. Оно должно было продлиться с 12 по 19 июня. В ответ талибы согласились на трехдневное прекращение огня, которое началось 15 июня.