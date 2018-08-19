В Конго подтвердили уже 63 случая заболевания вирусом Эбола

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Демократической республике Конго подтвердили 63 случая заболевания вирусом Эбола, передает УНН со ссылкой на AFP.

Всего в Конго зарегистрировали 90 случаев заболевания вирусом Эбола, из них 63 подтверждены лабораторно и 27 вероятные.

Также зафиксировано 49 смертельных случаев от геморрагической лихорадки.

По данным министерства здравоохранения, установлено 2157 человек, которые, возможно имели контакт с вирусом.

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что количество случаев заболевания Эбола возрастет.

"Мы не знаем, были ли определены все возможные цепи передачи (заболевания - ред.)", - сказал представитель ВОЗ Тарик Ясаревич.

Напомним, ранее сообщалось о 78 случаях заболевания вирусом Эбола. Из них 51 был подтвержден и 27 обозначены как вероятные.

Как сообщал УНН, новые случаи заражения лихорадкой Эбола были обнаружены в Демократической Республике Конго (ДРК), в провинции Северное Киву в начале мая.