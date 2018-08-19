Из тюрьмы в Виннице эвакуировали около 100 человек из-за пожара

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Винницком учреждении исполнения наказаний произошел пожар, были эвакуированы около 100 человек. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь ГУ YП в Винницкой области Анна Олейник, передает УНН.

По ее словам, на месте пожара на территории учреждения исполнения наказаний работала следственно-оперативная группа полиции. Патрульная полиция частично ограничила движение на прилегающих улицах для того, чтобы подразделения ГУГСЧС имели беспрепятственный доступ к месту пожара.

"Пострадавших нет. Эвакуировано около 100 человек. Ситуация контролируется. Работают все службы оперативного реагирования. Устанавливаются причины возгорания", - сообщила А.Олейник.

По информации местных СМИ, пожар начался около 16 часов. Как сообщили в полиции, в 17:20 пожар был ликвидирован.

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