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Из тюрьмы в Виннице эвакуировали около 100 человек из-за пожара

Из тюрьмы в Виннице эвакуировали около 100 человек из-за пожара

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Винницком учреждении исполнения наказаний произошел пожар, были эвакуированы около 100 человек. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь ГУ YП в Винницкой области Анна Олейник, передает УНН.

По ее словам, на месте пожара на территории учреждения исполнения наказаний работала следственно-оперативная группа полиции. Патрульная полиция частично ограничила движение на прилегающих улицах для того, чтобы подразделения ГУГСЧС имели беспрепятственный доступ к месту пожара.

"Пострадавших нет. Эвакуировано около 100 человек. Ситуация контролируется. Работают все службы оперативного реагирования. Устанавливаются причины возгорания", - сообщила А.Олейник.

По информации местных СМИ, пожар начался около 16 часов. Как сообщили в полиции, в 17:20 пожар был ликвидирован.

Напомним, в Запорожье горели автомобильные шины на предприятии с переработки резины.

Источник: УНН
Теги: Винница и Винниччина, тюрьма, пожары
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