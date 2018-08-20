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В "Киевавтодоре" рассказали, когда возобновят движение по улице Антоновича

В "Киевавтодоре" рассказали, когда возобновят движение по улице Антоновича

КИЕВ. 19 августа. УНН. Движение автомобилей на улице Антоновича в центре столицы планируют восстановить в понедельник в 14:00. Об этом заявил руководитель "Киевавтодора" Александр Густелев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Работы будут продолжаться в течение всей ночи. "Киевавтодор" прилагает максимум усилий, чтобы как можно скорее ликвидировать провал дорожного покрытия на ул. Антоновича i минимизировать неудобства для киевлян. Уже завтра, в середине дня, движение транспорта по улице Антоновича планируем полностью восстановить", - отметил А.Густелев.

По его словам, сейчас ведутся работы по восстановлению основания поврежденного дорожного покрытия. Однако они усложняются из-за обилия инженерных коммуникаций под проезжей частью улицы (бытовая, дождевая, ливневая канализации).

Дорожники работают над ликвидацией последствий аварийной ситуации с 2 часов ночи.

Как сообщал УНН, на улице Антоновича в Киеве после дождя провалился асфальт, движение транспорта ограничено.

Источник: УНН
Теги: Киев, Киевавтодор
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