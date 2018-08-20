"Десна" и "Карпаты" возвели в результативную ничью поединок УПЛ

КИЕВ. 19 августа. УНН. Соседи по турнирной таблице Украинской Премьер-лиги “Десна” и “Карпаты” провели очную встречу в Чернигове на стадионе им. “Гагарина”, сообщает корреспондент УНН.

В присутствии 4188 зрителей местные футболисты повели после первой половины 2:0. Удар Банасевича из-за пределов штрафной парировал Кучинский, но мяч завис в воздухе, а форвард Безбородко добил его спиной в сетку ворот. Фулбек Денис Фаворов воспользовался ошибкой голкипера на выходе при розыгрыше углового и удвоил счет. Между голами легионер “Карпат” Карраскаль эффектными финтами дважды накрутил защитника черниговцев, но не смог нанести акцентированного удара.

Во второй половине львовяне добавили и получили дивиденды в виде двух мячей — классного дальнего выстрела Мирошниченко и удара головой под перекладину Мехремича.

Итак, 2:2 и “Карпаты” продолжают на один пункт опережать новичка УПЛ — 5 и 4 соответственно.

Отметим, что в следующий раз “зелено-белые” принимать “Арсенал-Киев”, а “Десна” отправится в гости к “Зари”.