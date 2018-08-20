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Жертвами нападения боевиков на поселение в Нигерии стали 19 человек

Жертвами нападения боевиков на поселение в Нигерии стали 19 человек

КИЕВ. 20 августа. УНН. Группа боевиков совершила вооруженное нападение на деревню Майлари в нигерийском штате Борно; жертвами атаки стали 19 мирных жителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из жителей села Абачу Умара, информирует УНН.

По его словам, боевики-исламисты напали на поселок в воскресенье, 19 августа, около 2 часов утра. По его подсчетам, в результате происшествия погибли по меньшей мере 19 человек, среди которых оказался его младший брат.

Умар рассказал, что вооруженные боевики были замечены рядом с поселением за три дня до нападения. Он отметил, что местные жители предупредили об этом правительственные войска, дислоцированные в соседнем городе Гудумбали, однако никаких действий с их стороны сделано не было.

Абачу Умар не смог ответить на вопрос, могли боевики, напавшие на поселок, быть связаны с радикальным нигерийским группировкой “Боко Харам” или ячейкой террористической организации “Исламское государство” — Islamic State in West Africa (ISWA).

Напомним, группировка “Боко Харам” стало известным в мире в 2014 году, когда исламисты похитили в штате Борно на северо-востоке Нигерии 276 преимущественно школьниц преимущественно христианского вероисповедания. Некоторым из девочек удалось сбежать, еще 82 ученицы были освобождены в мае 2017 года. Взамен нигерийские власти выпустили на свободу десятки заключенных боевиков.

Источник: УНН
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