Боксер Фьюри одержал очередную победу и проведет следующий бой против Уайлдера

КИЕВ. 20 августа. УНН. Эпатажный британский экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри одержал вторую победу после возвращения на профессиональный ринг после проблем со здоровьем и дисквалификацией, сообщает УНН со ссылкой на ВВС и ESPN.

Фьюри не имел проблем в поединке с итальянцем Франческо Пьянета (35, 5, 1, 25 КО). Бой длился 10 раундов и все трое судей отдали победу британцу с записками 100 на 90.

После победы на ринг поднялся непобедимый чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер. Боксеры провели дуэль взглядов и дали мини-интервью о будущем бою за титул WBC.

Также информацию о бое подтвердил и промоутер британца Фрэнк Уоррен.

“Все условия согласованы. Мы сейчас работаем над датой и местом проведения. У нас есть еще один матч с Джошем Уоррингтон и Карлом Фрэмптоном, и мы не хотим столкновения двух боев в одну дату. Один из этих боев будет в ноябре, а один пройдет в декабре”, — сказал Уоррен.

Напомним, что в первом бою после противостояния с Кличко, Фьюри победил Сефера Сефер.