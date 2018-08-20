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Футболисты юношеской сборной Украины стали триумфаторами мемориала Банникова

Футболисты юношеской сборной Украины стали триумфаторами мемориала Банникова

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Киеве завершился 15-й розыгрыш турнира памяти Виктора Банникова, в котором шестой в истории победила сборная Украины. Об этом сообщает Федерация футбола Украины, передает УНН.

В решающем поединке, который прошел в Киеве на стадионе имени первого президента ФФУ, встретились юношеские сборные Украины и Турции.

В итоге главные события финала произошли во втором тайме, когда первая результативная атака удалась на 44-й минуте Георгию Судакову, который вышел на замену во втором тайме и забил свой третий мяч на турнире. Впрочем, удержать победу в игровое время “сине-желтым” не удалось: за несколько минут до финального свистка турки выровняли положение.

Судьбу победителя турнира решила серия пенальти. Ее героем стал голкипер украинский Руслан Нещерет, который парировал три одиннадцатиметровых ударов подряд, не позволив туркам забить ни одного мяча.

Заметим, что герой серии послематчевых пенальти в финале Нещерет стал лучшим голкипером мемориала. Приз лучшему защитнику Мартину Стохко со сборной Словакии вручил тренер молодежной сборной Украины Александр Головко. Лучшим полузащитником турнира признан игрок сборной Беларуси Руслана Лисаковича, а приз лучшему нападающему достался представителю сборной Турции Али Акман.

Источник: УНН
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