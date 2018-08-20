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В Нидерландах полиция эвакуировала вокзал из-за сообщения о бомбе

В Нидерландах полиция эвакуировала вокзал из-за сообщения о бомбе

КИЕВ. 20 августа. УНН. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали главный железнодорожный вокзал города Тилбург в Нидерландах из-за сообщения о заложенной бомбе, сообщает УНН со ссылкой на BD.

В результате инцидента железнодорожное сообщение в провинции Северный Брабант было полностью прекращено. Полицейские арестовали четырех мужчин в связи с этим инцидентом. При этом, как отмечает издание, пока остается неясным, имеют ли задержанные отношение к сообщению об угрозе взрыва.

По данным BD, в момент эвакуации на вокзале находилось большое количество людей, которые возвращались с фестиваля Dancetour, который проходил в Тилбурге, и фестиваля Decibel Outdoor, который состоялся в городе Хильваренбек.

В настоящее время на вокзале работают кинологи и саперы. К месту происшествия приехали автобусы, готовые отвезти эвакуированных пассажиров до станции “Дэн Босс”, расположенной в городе Хертогенбос, и в город Эйндховен.

Напомним, в Лиманском районе обнаружено взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны.

Источник: УНН
Теги: Нидерланды, бомба
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