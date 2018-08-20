Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 20 августа 2018 09:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
33585
Версия для печати

Форварда сборной Украины изъяли за плевок в соперника в чемпионате Турции

Форварда сборной Украины изъяли за плевок в соперника в чемпионате Турции

КИЕВ. 20 августа. УНН. Нападающий сборной Украины и ФК “Акхисар” Евгений Селезнев был удален в поединке турецкой Суперлиги, информирует УНН со ссылкой на ресурс Skor.

Селезнев получил прямую красную карточку в компенсированное время к первому тайму игры с “Ризеспор” за плевок в соперника. Арбитр принял данное решение после просмотра видеоповтора.

“Селезнев так отреагировал на эпизод со стыком, который состоялся 2-3 минуты раньше перед удалением. Мы заработали очко, но будем наказаны, это плохая сторона вечера. К сожалению, придется наказать Селезнева. Этот эпизод станет хорошим примером для турецкого футбола. С „VAR“ теперь все под контролем, эта система улучшит футбол в Турции”, — подчеркнул наставник" Акхисар "Сафет Сушич.

Добавим также, встреча закончилась мировым 1:1.

Источник: УНН
Теги: спорт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.