Форварда сборной Украины изъяли за плевок в соперника в чемпионате Турции

КИЕВ. 20 августа. УНН. Нападающий сборной Украины и ФК “Акхисар” Евгений Селезнев был удален в поединке турецкой Суперлиги, информирует УНН со ссылкой на ресурс Skor.

Селезнев получил прямую красную карточку в компенсированное время к первому тайму игры с “Ризеспор” за плевок в соперника. Арбитр принял данное решение после просмотра видеоповтора.

“Селезнев так отреагировал на эпизод со стыком, который состоялся 2-3 минуты раньше перед удалением. Мы заработали очко, но будем наказаны, это плохая сторона вечера. К сожалению, придется наказать Селезнева. Этот эпизод станет хорошим примером для турецкого футбола. С „VAR“ теперь все под контролем, эта система улучшит футбол в Турции”, — подчеркнул наставник" Акхисар "Сафет Сушич.

Добавим также, встреча закончилась мировым 1:1.