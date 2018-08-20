Неизвестный ворвался в горсовет Харькова и открыл стрельбу, есть жертвы

КИЕВ. 20 августа. УНН. Ночью неизвестный ворвался в горсовет Харькова, где выстрелом ранил охранника, а также патрульного полицейского, который погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиция Харькова.

Отмечается, что первыми на место происшествия прибыл наряд патрульной полиции.

“Информация о том, что у горсовета слышны выстрелы, поступила в полицию около 00:37. По указанному адресу отправился наряд патрульной службы. Полицейские увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. Одна из пуль ранила полицейского”, — говорится в сообщении.

Как сообщил с места происшествия начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, согласно Закону Украины “О Национальной полиции” патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего. Сейчас его личность устанавливается. В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник горсовета и полицейский. Несмотря на усилия медиков полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Сейчас на месте происшествия работают руководство ГУНП, следователи СУ, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, эксперты-криминалисты.

По данному факту открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сотрудница полиции получила ранение в плечо из-за стрельбы, которая произошла в Тернополе.