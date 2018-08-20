Участники арт-платформы в Мариуполе сообщили о нападении, есть пострадавшие

КИЕВ. 20 августа. УНН. На посетителей и артистов концерта, который проходил на арт-платформе “ТЮ” в Мариуполе, совершено нападение. По словам организаторов платформы, нападавшие могут быть участниками радикальных группировок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу арт-платформы.

“Во время выступления молодежной группы на платформу ТЮ напали около 30 молодых людей в черных одеждах и балаклавах. Атакующие ворвались в помещение, распылили газ, разбили технику и инструменты, атаковали музыкантов и зрителей. Нападавшие крушили все и всех на своем пути, используя нашу мебель в качестве оружия. Атака не продолжалась и минуты, нападавшие скрылись в неизвестном направлении”, — говорится в сообщении.

“Сейчас около 10 пострадавших, среди которых артисты, зрители и менеджер ТЮ. Мы вызвали охрану, полицию и скорую, сейчас они работают на месте”, — добавили в ТЮ.

По мнению организаторов платформы, нападающие хорошо готовились, они атаковали помещения одновременно со всех сторон.

“На двух из них было замечено футболку Нацкорпуса. Относительно возможного мотива нападения, оставим поиск версий правоохранителей”, — добавили в ТЮ.

Они отметили, что это уже третье нападение на пространство ТЮ.

“Мы уверены, что этот случай связан с рядом нападений на активистов, происходящие в последнее время по всем регионам Украины”, — отмечается в заявлении арт-платформы.

Нападение произошло около 20:20.

Напомним, ночью неизвестный ворвался в горсовет Харькова, где выстрелом ранил охранника, а также патрульного полицейского, который погиб.