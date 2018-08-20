В Украине будет преобладать самый высокий уровень пожароопасности

КИЕВ. 20 августа. УНН. Синоптики прогнозируют в понедельник самый высокий уровень пожарной опасности на большинстве территории Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 20 августа в Украине, кроме большинства районов западных, Житомирской, Винницкой, 20 августа и кроме Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - сообщили в ведомстве.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Так, по данным спасателей, причиной масштабных возгораний в лесах, на торфяниках и на свалках обычно является следствием человеческой легкомысленности.

Как сообщал УНН, согласно прогнозам, аномальная засуха в Европе приведет к значительной потере урожая.