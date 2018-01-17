"Король" возврата НДС утверждает, что его компания получила около 8 млрд грн из бюджета честно

“Я не лоббист “Кернел”, “Кернел не получает дотаций из бюджета”, “Кернел не "дует" НДС”. Так, народный депутат Украины, член Налогового комитета Верховной Рады и по совместительству собственник акций агрохолдинга “Кернел” Виталий Хомутынник в интервью изданию “Agropolit.com” попытался отмахнуться от тех обвинений, которые в последнее время звучат в его сторону от экспертов, коллег и журналистов.

Он утверждает, что “Кернел” не получает ни копейки денег из бюджета Украины и тут же, сам себя опровергает, объясняя почему его агрохолдинг стал лидером по возмещению экспортного НДС, получив около 8 млрд грн из бюджета страны. Успех собственной компании политик объясняет просто: станьте крупной компанией и получайте свои миллиарды.

“Становитесь такими же большими и отправляйте, экспортируйте, получайте возмещение. Это же не "надутый" НДС. Это 100% НДС, и сегодня система автоматического возмещения, если ты где-то закупил у какого предприятия, которое не уплатило налоги, тебе не возместит НДС. Поэтому все это "миф”, — сказал он.

Но тут утверждения политика диссонируют с позицией фискалов, которые подозревают “Кернел” в сотрудничестве с конвертационными центрами для “надувания” НДС. В судебных материалах сообщается, что финансовая деятельность “Кернел” связана с десятком юрлиц, имеющих признаки фиктивности.

Собеседники в правоохранительных органах рассказали УНН, что такие схемы по оптимизации НДС весьма распространены в Украине, особенно что касается аграрного сектора и экспортеров.

“Если речь идёт о крупных зернотрейдерах, то они, как правило, закупают зерно у частников. Но при этом хотят получать возмещение экспортного НДС с бюджета. Значит, им нужно на каком-то этапе его сформировать и показать в накладных. Для этого и создаются вот такие компании-прокладки, передающие виртуальный НДС друг другу, в то время как операции реально ведутся в кеше. Естественно, фиктивные предприятия не платят НДС в бюджет, но формально на бумагах он декларируется. И тогда экспортер вполне может претендовать на его возмещение”, — объяснил собеседник.

И никакие автоматические реестры не могут воспрепятствовать схемам, если у ГФС есть молчаливое согласие на них, добавил он.

“Если проверки не проводятся, а НДС выплачивается, значит налоговая служба закрывает на такие схемы глаза. ГФС обязано выполнить жесткие прописанные законодателем инструкции по проверке всех субъектов, участвующих в цепочке возмещения бюджетных денег. Если в схеме будет фиктивное предприятие, значит налоговый кредит сформирован незаконно, соответственно возмещение является прямым хищением бюджетных денежных средств”, — рассказали силовики.

Не разделяет мнение о прозрачности возврата НДС и глава налогового комитета ВР Нина Южанина. По ее данным, только в 2016 году около 20 млрд грн возмещенного НДС не было обеспечено деньгами.

“Даже показатели поступления этого налога в бюджет на 2018 год меня удивляют. Откуда такой рост по НДС, если он должен быть где-то примерно на одном уровне с ростом ВВП? Я не понимаю, откуда возьмется добавленная стоимость, если в стране не будут генерироваться деньги?” — отметила она.

Ранее УНН публиковал комментарий экс-заместителя председателя ГФС Константина Ликарчука, который полагает, что В.Хомутынник попал в “Кернел” именно для лоббизма возврата НДС агрохолдингу.

“Посмотрите насколько регулярно "Кернел" получает возмещение НДС по сравнению с другими сельхозпроизводителями. И на самом деле господин Веревский (мажоритарный акционер "Кернел" — ред.) взял в партнеры к себе Хомутынника, по моей информации, именно, для того чтобы получать вовремя возмещения НДС”, — рассказал К.Ликарчук.

К тому же не стоит забывать, что реестры по возврату НДС были разработаны, а после путем шантажа продвинуты в законодательство страны самим В.Хомутынником в год приобретения им акций “Кернел” (2015), что само по себе нивелирует объективность происходящего.

“В первый реестр войдут претенденты на автоматическое возмещение (с долей экспорта не менее 40%), во второй — все остальные, которые своих денег не увидят. Есть все-таки незыблемые вещи в этом мире, например, влияние Хомутынника на налоговую политику Украины”, — отмечала тогда экономический обозреватель Ю.Самаева.

В Transparency International считают, что В.Хомутынника не мешало бы таки проверить на наличие конфликта интересов. Но сделать это могут только в НАПК и НАБУ.