Усик начинает и побеждает. Обзор событий за 22-28 января

Главным героем стал украинский боксер Александр Усик, который в Риге победил латыша Майриса Бриедиса. Весть о победе боксера затмила и суд над Януковичем, и домашний арест Саакашвили. Но все по порядку.

Усик

Поединок между Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом состоялся 27 января во время полуфинала боксерской Лиги чемпионов (WBSS).

Подготовку к бою украинец начал еще в ноябре и, стоит отметить, не прогадал. В ночь на 28 января Усик одержал победу. Бой длился все 12 раундов, однако судьи отдали победу украинцу по очкам. Поэтому Александр Усик стал обладателем двух поясов - по версиям WBO и WBC - и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии. В следующий раз он должен встретиться с победителем пары Марат Гасиев - Юниер Дортикос, бой между которыми состоится через неделю.

Майрис Бриедис, у которого поединок с Усиком стал первым поражением в карьере, выразил желание провести бой-реванш.

Усик это предложение оставил без внимания, заявив только, что это были "самые тяжелые 12 раундов в его карьере", а Майриса Бриедиса назвал "достойным сыном Латвии" и призвал ему поаплодировать.

Чуть позже стало известно, что Усик поднялся в независимом компьютерном рейтинге лучших боксеров мира по версии портала BoxRec и занял в этом списке 12 место.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ...

... в Украине кипели страсти. Оболонский районный суд рассматривал дело Виктора Януковича и вызвал свидетелей на допрос. В частности, в суд пришел и спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который рассказал, что Янукович от начала президентства был под влиянием России, что Россия с 2012 года готовила агентурную сеть для захвата регионов в Украине, и депутат Госдумы Владимир Жириновский в 2014 году угрожал Парубию в телефонном разговоре масштабным вводом войск, если Украина начнет активно защищать свою территорию.

Другое судебное заседание проходило в Апелляционном суде Киева, где рассматривали дело экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской милиции. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Сергея Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти (Курченко и Саакашвили якобы общались через посредников) Генпрокуратура просила суд избрать для Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Впрочем, следственный судья Печерского райсуда Киева Лариса Цоколь отказала в удовлетворении этого ходатайства и освободила Саакашвили из-под стражи в зале суда.

На этой неделе Апелляционный суд Киева взял Михо под частичный домашний арест - под стражей Саакашвили должен сидеть каждый день с десяти часов вечера до семи утра с обязательством носить электронный браслет.

Сам Саакашвили после судейского вердикта заявил о возобновлении акций протеста в Украине для объявления импичмента Президенту Петру Порошенко.

"В ближайшие дни мы объявим об этапах нашей борьбы. Мы будем объявлять об акциях протеста для импичмента Порошенко мирным путем! Что бы они ни делали, им придется передать власть народу Украины, демократическим чистым политикам", - заявил Саакашвили.

Поэтому не переключайтесь, друзья. Продолжение следует.