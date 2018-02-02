Запрет "бандеризма": о чем говорится в польском законе и что будет дальше

Законопроект о внесении изменений в закон об Институте национальной памяти Польши - Комиссии по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы прошел две палаты парламента Республики Польша. 26 января его одобрил польский сейм, а в ночь на 1 февраля - сенат - без поправок. Изменения в закон об ИНП, которые вызвали негативную реакцию властей Украины, Израиля и США, отправятся на стол президента страны Анджея Дуды, который за 21 день должен решить, подписывать ли его, передает УНН.

Суть законопроекта о внесении изменений в закон об ИНП заключается в предотвращении публичного использования и распространения формулировок, таких как "польские лагеря смерти", что противоречит исторической правде и порочит доброе имя Польши и польского народа, отметили в сенате Польши после голосования.

Изменения в закон, как сообщили в верхней палате польского парламента, предусматривают, что "за публичное и противоречащее фактам приписывание ответственности польскому народу или государству нацистских преступлений, совершенных Третьим Рейхом или других преступлений против мира, человечества и военных преступлений, будут наказываться штрафом или тюремным заключением на срок до трех лет".

Такое же наказание угрожает за "очевидное умаление ответственности фактически виновных в совершении этих преступлений".

Если нарушитель будет действовать непреднамеренно, указали в польском сенате, к нему могут быть применены штраф или ограничение свободы. Преступлением не будет считаться совершение таких действий "в качестве части художественной или научной деятельности". Расследование должен инициировать обвинитель от ИНП; приговор должен обнародоваться, добавили в палате парламента.

Этот закон также позволит начинать уголовное производство, в том числе, согласно указанной в польском сенате формулировке, "за отрицание преступлений украинских националистов, в том числе тех формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом".

"Согласно определению, содержащемуся в изменениях, "действия, совершенные украинскими националистами в 1925-50 годах, с применением насилия, террора или других форм нарушения прав человека против отдельных лиц или групп людей". Согласно этому закону, таким преступлением было также участие украинских националистов в уничтожении евреев и геноциде, совершенных ими в отношении граждан Второй Республики на Волыни и в Восточной Малой Польше", - заявили в польском сенате.

Закон расширяет поле для расследований и следственные функции ИНП относительно "преступлений украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничающих с Третьим Рейхом", указали в сенате.

Новые положения также регулируют вопрос о выплатах из государственного бюджета на софинансирование фондов и ассоциаций в сфере ухода за могилами и военными кладбищами, в том числе связанных с проведением эксгумации и археологическими исследованиями.

Одобрение этого законопроекта вызвало негативную оценку как польской оппозиции, так и властей Украины, Израиля, США.

Реакция от МИД Украины последовала уже после одобрения документа сеймом Польши. Там заявили, что "глубоко обеспокоены" фактом прохождения законопроекта через нижнюю палату польского парламента.

"Досадно, что украинская тематика в который раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться. Категорически не воспринимаем очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий ..." - указали в МИД Украины.

Раскритиковали законопроект и в Израиле. Посол страны в Польше Анна Азари публично выразила предостережение своей страны относительно законопроекта, призвав внести поправки в документ. Израиль рассматривает это как возможность наказания за свидетельства тех, кто выжил во время Холокоста, добавила она. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху также выступил против польского законопроекта.

Сообщалось даже, что группа депутатов израильского кнессета предложили признать новый польский закон об ИНП таким, что отрицает Холокост.

В итоге Польша заявила о создании рабочей группы "для продолжения исторического диалога с Израилем", при этом указав, что этот диалог не касается "суверенных решений польского парламента".

Однако, законопроект передали в верхнюю палату польского парламента. Сначала он прошел комитеты сената, где его поддержали без правок 11 голосами против пяти. Хотя свои предложения изменить законопроект и предлагали в оппозиционной "Гражданской платформе" - в частности, выбросить из документа положения о "преступлениях украинских националистов". А уже после обеда в тот же день его передали на рассмотрение сената, где законопроект и приняли в ночь на 1 февраля.

В то же время реакция на документ последовала из Вашингтона. Еще до голосования в государственном департаменте США выразили предостережение, что предложенный законопроект может "грозить свободе слова и научным дебатам" и призвали пересмотреть его. А американские конгрессмены призвали президента Анджея Дуду наложить вето на документ.

Очередная волна критики последовала после его принятия и из Киева. На решение сената отреагировал Президент Украины Петр Порошенко.

"Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми", - отметил Глава государства, указав, что законопроект "не соответствует принципам партнерства между странами", и призвал Польшу к диалогу.

Из Украинского института национальной памяти, Верховной Рады, правительства также критиковали документ.

Министр иностранных дел Павел Климкин, в частности, заявил, что внедрение термина "преступления украинских националистов" провоцирует ответную реакцию.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил подготовить на заседание парламента общую позицию относительно польского законопроекта.

Между тем изменения в закон об ИНП, которые уже призвали ветировать и в ОБСЕ, отправляются на стол президента Польши. И у Анджея Дуды будет 21 день, чтобы решить, что с ним делать.