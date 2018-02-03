Военные учения 2018: с кем и где будет тренироваться украинская армия

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Вооруженные силы Украины принимают участие в многонациональных военных учениях с 1994 года. В 2018 году запланированы мероприятия по международному сотрудничеству, как на территории Украины, так и участие состава ВСУ в учениях на территориях других стран. 18 января Верховная Рада Украины приняла закон о военных учениях с участием контингента из других стран в Украине и допуске иностранных военных на украинскую территорию, 29 января документ был подписан президентом.

Так, в 2018 году в Украине состоится 6 крупнейших учений, которые пройдут совместно с контингентом НАТО. В частности, в учениях будут участвовать военные из США, Румынии, Венгрии, Словакии и других стран Альянса. Украинские военные, в свою очередь, отправятся на учения в Румынию, Германию, Болгарию, Польшу, Литву. О том, когда, где и за чей счет будет тренироваться украинская армия разбирались “Украинские национальные новости”.

Законом Украины № 7428 депутаты разрешили допуск на территорию Украины военных для участия в учениях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины. Мероприятия пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области, на реке Тиса, в дельте Дуная, в акватории Черного моря, на военных аэродромах и так далее. В плане мероприятий предусмотрены, как тактические учения, так и командно-штабные. Согласно текста документа, усовершенствование уровня боевой подготовки подразделений и штабов будет проходить в условиях, приближенным к реальным. Расходы, связанные с этими мероприятиями, будут покрываться из бюджета, а также за счет поддержки других государств.

Многонациональные учения по подготовке подразделений Вооруженных Сил. В период с января до декабря 2018 года, на протяжении до 365 дней, на территории Украины разрешено пребывание военных из США, других государств — членов НАТО, а также стран участниц программы “Партнерство ради мира” численностью до 3 тысяч человек, военной техники, а также до 6 самолетов и вертолетов в рамках тактических учений. Общая численность участников до 13 тысяч с военной техникой — до 16 самолетов и вертолетов. Из них от ВСУ будет привлечено до 10 тысяч военных и до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США — до 1,5 тысячи военных с вооружением, до 3 самолетов и вертолетов. От Вооруженных Сил других государств — до 1,5 тысячи военных с вооружением, до 3 самолетов и вертолетов. На учениях будут отработаны боевые навыки подразделений ВСУ, навыки планирования и проведения операций, как в составе национальных, так и в составе многонациональных группировок. Финансирование учений будет происходит, как из госбюджета, так и за счет стран-участниц.

Украино-американские учения “Рапид Трайдент — 2018”. Командно-штабные учения с привлечением войск пройдут в период с июня по ноябрь и продлятся 16 суток, в них примут участие до 2 тысяч военных с военной техникой, самолетами и вертолетами из США и стран-участниц НАТО, стран-участниц программы “Партнерство ради мира”. Всего в учениях будет задействовано 4 тысячи военных с вооружением и военной техникой, до 30 самолетов. От ВС США — 1 тысяча военных и до 10 самолетов и вертолетов, а также от других стран — аналогичная численность. Финансирование предусмотрено, как с украинской стороны, так и со стороны стран-участниц. На учениях будут отработаны задачи отработки практики проведения и планирования операций по поддержанию мира и безопасности в составе многонациональных штабов и повышения уровня взаимодействия с иностранными подразделениями.

Украино-американские учения “Си Бриз — 2018”. Командно-штабные учения с привлечением войск будут проводиться в акватории Черного моря, на военных аэродромах и полигонах Вооруженных Сил Украины, на посадочных площадках Тендровской косы в городе Очаков, в Международном аэропорту “Одесса”, на территории Одесского морского торгового порта “Южный” и на территории военного порта в Очакове. Учения пройдут в период с июня по октябрь 2018 года длительностью до 25 суток. Для участия в них в Украину прибудут 2200 военнослужащих из США, стран-участниц НАТО и стран участниц программы “Партнерство ради мира” с вооружением и военной техникой, до 20 кораблей (судна и катера), до 5 подводных лодок, до 20 самолетов и вертолетов. Из них 1 тысячи военных и до кораблей (катеров и суден), до 2 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов — из США, 1,2 тысячи участников, до 3 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов — из других стран. Общая численность участников до 3,7 тысяч с вооружением и военной техникой, до 50 кораблей (суден и катеров), до 30 самолетов и вертолетов, до 5 подводных лодок. Учения пройдут за счет всех стран участниц.

Многонациональные учения “Светлая Лавина — 2018”. Командно-штабные учения пройдут в период с августа по октябрь 2018 года длительностью до 10 суток в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области, в дельте реки Тиса. В рамках этих учений в Украину будут допущены около 300 военных: 100 человек из Румынии, 100 человек из Венгрии, 100 человек из Словацкой Республики с вооружением и военной техникой. Общая численность участников учений — до 600 человек, из них до 300 — из Украины. На учениях будет представлен инженерный батальон “Тиса”. Финансирование мероприятия будет проходит за счет всех стран участниц.

Многонациональные учения “Чистое небо — 2018”. Учения пройдут в период с мая по ноябрь 2018 года, длительностью до 14 суток в воздушном пространстве Украины, на военных аэродромах ВСУ. В Украину будет допущено 350 военнослужащих, военная техника — до 20 самолетов из США, стран-участниц НАТО и стран-участник программы “Партнерство ради мира”. Из США — 250 военных с вооружением, военной техникой и до 15 самолетов и вертолетов, а также 100 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 5 самолетов и вертолетов — из других стран. Общее число участников, которые будут задействованы — 700 человек, из них 350военных и до 20 самолетов и вертолетов из Украины. Задача учений — повышение уровня взаимосовместимости авиационных подразделений стран-участниц и отработка обеспечения безопасного воздушного пространства стран-участниц. Финансирование военных учений будет происходить совместно странами-участницами.

Украино-румынские учения “Ривериан — 2018”. Тактические учения пройдут в период с апреля по ноябрь, длительностью до 20 суток в акватории Черного моря и дельте реки Дунай. Из Румынии в Украину будет допущено контингент численностью до 100 человек с вооружением и военной техникой — до 6 кораблей (суден и катеров) и до 2 самолетов и вертолетов. Общая численность участников учений — до 20 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей (суден и катеров). От ВСУ на учения направят до 100 военнослужащих с вооружением и техникой и до 4 кораблей (суден и катеров). “Ривериан — 2018” пройдут на территориях обеих государств. В Румынию от ВСУ отправится до 100 военнослужащих с вооружением и военной техникой, а также до 4 кораблей (суден и катеров). Задача учений — повышение уровня взаимосовместимости между морскими подразделения ВСУ и Румынии, отработка мероприятий по обеспечению региональной безопасности в акватории Черного моря, а также отработка элементов патрулирования и спасательно-поисковых операций. Финансирование учений пройдет за счет всех стран-участниц.

Кроме того, ВСУ будут задействованы в 2018 году в военных учениях за пределами Украины.

Многонациональные учения “Комбайнд Резолв 10” (Германия). Командно-штабные учения продут на территории Германии в период с марта по ноябрь. От ВСУ на учения отправятся до 200 военных с вооружением и военной техникой.

Многонациональные учения “Комбайнд резолв 11”. Командно-штабные учения с привлечением войск пройдут в период с июля по октябрь, длительностью до 30 суток, в Германии. От ВСУ будет привлечен личный состав численностью до 200 человек с вооружением и военной техникой.

Многонациональные учения “Платинум лайон — 2018-1”. Тактические учения пройдут в период с апреля по август, длительностью до 20 суток в Болгарии. От ВСУ будет направлено до 100 человек с вооружением и военной техникой.

Многонациональные учения “Платинум лайон — 2018-2”. Тактические учения, пройдут в период с августа по ноябрь в Болгарии. Для участия в них Украина направит до 100 военнослужащих с вооружением и военной техникой.

Многонациональные учения “Нобл Партнер — 2018”. Тактические учения пройдут в Грузии в период с марта по ноябрь, продлятся до 20 суток. От ВСУ будет задействовано до 180 военнослужащих с вооружением и военной техникой.

Многонациональные учения “Кленовая арка — 2018”. Командно-штабные учения с привлечением войск пройдут в Литве в период с марта по ноябрь и продлятся до 14 суток. От ВСУ будет задействовано до 100 военнослужащих с вооружением и военной техникой.

Многонациональные учения “Флейминг сворд — 2018”. Тактические учения пройдут в Литве в период с апреля по июль, длительностью до 30 суток. ВСУ направят на них до 200 военнослужащих с воорудением и военной техникой, до 2 самолетов и вертолетов.

Многонациональные учения “Сейбер Джанкшн — 2018”. Тактические учения продут в Германии в период с апреля по июль, продлятся до 30 суток. От Украины в учениях будет задействовано до 150 военнослужащих с вооружением и военной техникой.

Многонациональные учения “Платинум игл — 2018-1”. Тактические учения пройдут в Румынии в период с февраля по ноябрь. От ВСУ в Румынию отправится до 100 военнослужащих с воорудением и военной техникой.

Многонациональные учения “Платинум игл — 2018-2”. Тактические учения пройдут в Румынии в период с апреля по ноябрь, длительностью до 20 суток. От ВСУ будет задействовано до 100 военнослужащих с вооружением и военной техникой.

Многонациональные учения “Дайнемик Фронт — 2018”. Тактические учения пройдут в период с августа по ноябрь и продлятся до 30 дней. От ВСУ будет задействован личный состав численностью до 100 человек с вооружением и военной техникой.

Танковые соревнования “Сильная Европа — 2018”. Танковые соревнования пройдут в Германии в период с апреля по октябрь, длительностью до 15 суток. ОТ ВСУ будет задействовано до 50 военнослужащих с вооружением и военной техникой.

Учения Сил реагирования НАТО “Трайдент Джанкче — 2018”. Командно-штабные учения с привлечением войск пройдут в период с июня по декабрь длительностью до 14 суток. Со стороны Украины будет привлечено до 10 военнослужащих с вооружением и военной техникой.

Многонациональные учения “Вигориоус Вориор — 2018”. Тактические учения пройдут в Германии в период с июля по октябрь длительностью до 25 суток. От ВСУ будет задействовано до 10 военнослужащих с вооружением и военной техникой.

Многонациональные учения “Морской Щит — 2018”. Тактические учения пройдут в Румынии в период с февраля по октябрь, длительностью до 7 суток. От ВСУ в Румынию отправятся до 225 военнослужащих с вооружением и военной техникой, 1 корабль, 1 вертолет.

Учения НАТО “CWIX — 2018”. Командно-штабные учения с привлечением войск пройдут в период с марта по декабрь, длительностью до 22 суток на территории Польши. От ВСУ будет задействовано до 10 военнослужащих с вооружением и военной техникой.