Эксперты Carnegie: для миротворческой миссии ООН в Украине нужна политика кнута и пряника

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Для решения вопроса отправки в Украину миротворческой миссии ООН одной дипломатии недостаточно, нужна политика кнута и пряника со стороны Запада. Об этом говорится в статье эксперта по политике безопасности Доминика Янковского и программного директора департамента международных дел Фонда Кербера Лианы Фикс для Carnegie Europe, передает УНН.

Для многих, кто предполагал, что российско-украинский конфликт успокоится в 2018 году, конец прошлого года стал свидетельством полностью противоположного - конфликт вновь активизировался, но с определенными противоречивыми, как его назвали авторы, сигналами.

Позитивом, как отмечается в материале, является то, что между Украиной и поддерживаемыми Россией боевиками произошел наибольший с начала войны обмен удерживаемыми лицами. Это продемонстрировало, что в гуманитарных вопросах возможен определенный прогресс с помощью "нормандского формата" и минской трехсторонней контактной группы, указали авторы.

Среди негативов - вывод Россией своих военнослужащих из СЦКК. Этот центр не только обеспечивал прямой военный канал связи между Украиной и Россией, но и уменьшал риски для безопасности наблюдателей ОБСЕ. Сразу после выхода России из СЦКК на востоке Украины прошли худшие с февраля 2017 года боевые действия, отметили эксперты.

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На фоне этого, как говорится в материале, президент РФ Владимир Путин вновь выдвинул свое предложение о миротворческих силах ООН, которое он впервые подал в виде проекта резолюции Совета безопасности ООН в сентябре 2017 года. На пресс-конференции в конце года Владимир Путин заявил, что он, в принципе, не против более широкого мандата для международных миротворцев на Донбассе, но решение должно быть согласовано между Киевом и боевиками, а это - по понятным причинам - неприемлемо для Украины и Запада, отметили специалисты.

"Тем не менее, западные союзники удвоили свои дипломатические усилия, чтобы найти эффективное решение относительно миссии ООН с помощью нескольких параллельных каналов для переговоров, включая прямой американо-российский канал между специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и его российским коллегой Владиславом Сурковым. После нескольких месяцев доказательств прогресса было мало, что привело к тому, что Секретариат ООН приостановил всю подготовку для отправки в Украину миссии по оценке. Несмотря на это, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал принять решение о миротворческих силах ООН до российских президентских выборов в марте этого года", - говорится в статье.

Авторы отметили, что на бумаге российское предложение кажется изменением позиции. "Но на деле это часть стратегии России отойти от политической ответственности за конфликт, и вместо этого позиционировать Россию как посредника на новой платформе в рамках ООН. Москва предложила ограниченную, шестимесячную миссию, вооруженную стрелковым оружием, с мандатом исключительно на обеспечение безопасности СММ ОБСЕ в Украине вдоль линии разграничения. Миссия по таким показателям, вероятно, заморозит конфликт; также трудно представить, как она может поддержать выполнение минских соглашений", - указали эксперты.

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Поэтому, по мнению авторов, любое предложение Запада относительно миссии ООН в Украине должна охватывать три ключевых элемента.

"Во-первых, ее мандат должен охватывать всю территорию Луганской и Донецкой областей, включая российско-украинскую границу - условие, на которое российский президент уже согласился во время телефонного разговора с канцлером Германии. Это имеет большое значение для обеспечения того, чтобы Россия прекратила дальнейшее вооружение боевиков. С практической точки зрения, миссия ООН должна быть отправлена ​​сразу же или, максимум, не более чем в два этапа - чтобы Россия не препятствовала дальнейшему развертыванию", - говорится в материале.

Во-вторых, как отмечается, миссия ООН должна усилить, а не заменить операции миссии ОБСЕ на местах. "ООН не имеет практического опыта в российско-украинском конфликте и в последнее время участвовала в операциях по поддержанию мира преимущественно за пределами Европы. Миротворцы ООН должны помочь СММ ОБСЕ поддерживать мир, в том числе путем мониторинга отвода тяжелого вооружения и сил, охраняя вооружение и боеприпасы и защищая гражданских лиц. Итак, следует серьезно рассмотреть вопрос о совместной миссии ОБСЕ-ООН. Для эффективного выполнения этих задач в такую миссию следует привлечь около 20 тысяч миротворцев, но исключить российские силы", - говорится в статье.

"В-третьих, миссия ООН должна поддерживать выполнение минских соглашений и способствовать возвращению территорий, неконтролируемых Киевом, под контроль украинских властей, включая создание условий для местных выборов, результаты которых будут заслуживать доверия. Совет безопасности ООН мог бы предоставить миссии исполнительные полномочия, чтобы помочь осуществлять надзор за реализацией минских соглашений. Миссия также могла бы помочь с отбором местных должностных лиц и полиции, как и с их обучением на более поздних этапах, а также могла бы способствовать безопасному возвращению перемещенных лиц. Если обобщить, это задействовало бы все "семейство ООН" - с ее многочисленными профильными программами, фондами и специализированными учреждениями - в восстановлении Донбасса после окончания конфликта", - отметили исследователи.

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"Как Россия может согласиться на такую ​​миссию ООН? Самое главное, что нужно, так это согласованная политика кнута и пряника со стороны США и европейских партнеров. Утверждение правительством США крупнейшей продажи оружия Украине с 2014 года позволил увеличить оборонные возможности Украины. Политически, это могло бы быть использовано как "кнут" в отношении России, если она была бы согласована с европейскими союзниками. Вместо этого такое решение создало дополнительные разногласия с Германией и Францией. С другой стороны, Запад имеет в руках серьезный козырь: санкции. Надлежащая миссия ООН, с устойчивым мандатом, может помочь выполнять минские соглашения в полном объеме - это предпосылка для отмены санкций, связанных с Донбассом", - отметили авторы.

Также эксперты указали на то, что "предложение о миссии ООН в Украине является небольшим окном возможностей для дипломатии". "Но это и не серебряная пуля для разрешения конфликта. Необходимым условием для поддержания мира остается политическая воля с обеих сторон", - подытожили исследователи.