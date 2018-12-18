СБУ с начала года выдвинула обвинения в госизмене 46 украинцам

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Обвинение в государственной измене с начала года выдвинуты 46 лицам. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответе на информационный запрос УНН.

С начала года "46 лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины"

Кроме того, по уголовным производствам, которые расследовались следователями органов безопасности по признакам совершения государственной измены, с начала года в суд направлено 37 обвинительных актов.

Напомним, как сообщал УНН, с начала 2018 Службой безопасности Украины осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления предусмотренного статьей 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, 4 лицам

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