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В этом году в Раде установили "бэушные" елки

В этом году в Раде установили "бэушные" елки

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Для празднования новогодних праздников в Верховной Раде Украины установили девять искусственных елок, которые уже использовали в парламенте в прошлом году. Об этом в ответе на запрос сообщили УНН в пресс-службе ВР.

Так, в стенах парламента установлено 9 искусственных елок, в частности в парламентском кафе, конференц-зале, кулуарах второго этажа, сессионном зале, зале протокольных мероприятий, кабинете и приемной главы Верховной Рады Украины.

Кроме этого, композициями из искусственных материалов украсили приемные заместителей главы ВР и руководства Аппарата парламента.

В ВР отметили, что все игрушечные украшения и елки уже использовали для украшения парламента в прошлые годы, поэтому в этом году ВР не тратила средств на украшение.

Напомним, главную новогоднюю елку Украины зажгут 19 декабря в 19:00. Суммарная стоимость полностью укомплектованной елки составляет 2 миллиона 700 тыс. гривен.

Источник: УНН
Теги: ВР, елка
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