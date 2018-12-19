Медики "скорой" могут иметь на работе оружие - Мусий

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Водители и врачи экстренной медицинской помощи имеют право носить с собой зарегистрированное пневматическое оружие для защиты от нападений. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщил народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по вопросам здравоохранения Олег Мусий.

"Каждый человек имеет право, любой: водитель автомобиля скорой помощи или даже врач может иметь с собой зарегистрированную до пневматического оружия - это его личное дело. Но системно это будет не очень правильно принято в обществе", - сказал Мусий.



Однако он добавил, что с морально-этической точки зрения это будет не совсем правильно.



"Самому физически это не дело врача сопротивляться или защищаться. Это не совсем было бы правильно по морально-этическим соображениям деятельности врача, как профессии - спасение жизней", - рассказал Мусий.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Случаи нападений на врачей "скорой" в Украине участились - эксперт



Нардеп отметил, что исследовал мировой опыт обеспечения медиков дополнительными средствами защиты, и такой практики, по его словам, нет ни в одной стране мира.



"Нигде в мире нет каких-то специальных решений правительства по оружию или вооружение в том или ином виде врачей. Это только у нас, при тотальном невежестве, которое сейчас царит в Министерстве здравоохранения, нюансы и униженное отношение к врачам. Поверьте мне даже в африканских странах нет ", - сообщил Мусий.



Как сообщал УНН, только за последний год в Украине было зафиксировано 152 нападения на медицинских работников, в течение 2013-2017 годов таких случаев произошло 543.