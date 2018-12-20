В МИД рассказали о планах Украины во главе ГУАМ

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Политическое взаимодействие стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова) под главенством Украины в следующем году будет направлено, в частности, на обеспечение взаимной поддержки в вопросах разрешения конфликтов на их территориях, противодействие внешней агрессии и оккупации. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел в ответ на информационный запрос УНН.

"Решение о переходе председательства от Молдовы к Украине в Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ, (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова) было принято на заседании Совета Министров иностранных дел ГУАМ, которое состоялось 6 декабря 2018 в г. Милан (Италия) на полях министерской встречи ОБСЕ", - напомнили в МИД.

В дипведомстве также пояснили, что переход председательства осуществляется в соответствии с Уставом Организации, в котором предусмотрено ротацию в алфавитном порядке. Председательство Украины начнется 1 января 2019 и продлится один год.

"В ходе председательства Украина будет продолжать работу Организации на экономическом и политическом направлениях", - отметили в министерстве.

В частности, рассказали в МИД, Украина будет работать для достижения прогресса в реализации ключевых проектов ГУАМ: создание зоны свободной торговли и транспортного коридора.

Кроме того, Украина планирует усилить предпринимательское измерение сотрудничества в рамках Ассоциации делового сотрудничества и провести в следующем году ІТ бизнес-форум ГУАМ, а также уделить внимание развитию сотрудничества правоохранительных органов, в частности, заключить многосторонний документ о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

"Политическая взаимодействие стран-членов Организации будет направлено на обеспечение взаимной поддержки в вопросах разрешения конфликтов на их территориях, противодействие внешней агрессии и оккупации", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, организация была создан в 1997 году для противодействия влиянию России.