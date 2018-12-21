Пленным украинским морякам передадут военную форму

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Вчера после обеда на одной из военных частей Одесской области отбирали военную форму, которую планируют передать незаконно удерживаемым в РФ украинским морякам. Об этом сообщили УНН собственные источники в Минобороны.

"Вчера после обеда отбирали форму, нашим военнопленным (украинским морякам, которых незаконно удерживают в московских СИЗО - ред.). Зимнюю. Она им положено по статусу и рангу. Поэтому мы будем ее отправлять туда (в Россию - ред.)", - сообщил собеседник агентства.

На уточняющий вопрос, какую именно форму планируют отправить, собеседник пояснил: "Зимний вариант. Синий пиксель, потому что они моряки. Бушлат, подбушлатник (зимняя куртка), штаны зимние, флиска, шапка".



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"Мы хотим, чтобы они знали, что мы их поддерживаем. Но я не знаю, когда форму будут отправлять. К тому же маловероятно, что они реально смогут ее получить", - добавил он.



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