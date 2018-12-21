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Пленным украинским морякам передадут военную форму

Пленным украинским морякам передадут военную форму

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Вчера после обеда на одной из военных частей Одесской области отбирали военную форму, которую планируют передать незаконно удерживаемым в РФ украинским морякам. Об этом сообщили УНН собственные источники в Минобороны.

"Вчера после обеда отбирали форму, нашим военнопленным (украинским морякам, которых незаконно удерживают в московских СИЗО - ред.). Зимнюю. Она им положено по статусу и рангу. Поэтому мы будем ее отправлять туда (в Россию - ред.)", - сообщил собеседник агентства.

На уточняющий вопрос, какую именно форму планируют отправить, собеседник пояснил: "Зимний вариант. Синий пиксель, потому что они моряки. Бушлат, подбушлатник (зимняя куртка), штаны зимние, флиска, шапка".

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"Мы хотим, чтобы они знали, что мы их поддерживаем. Но я не знаю, когда форму будут отправлять. К тому же маловероятно, что они реально смогут ее получить", - добавил он.

Как сообщал УНН, в четверг, 20 декабря, самому младшему из захваченных россиянами у Керченского пролива украинских моряков Андрею Эйдеру исполнилось 19 лет.

25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, ВМС, СИЗО, армия, ВСУ, военнопленные, военная форма
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