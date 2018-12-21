ФФУ сообщит УЕФА о растрате целевых средств на спортбазу в Гореничах

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Федерация футбола Украины проинформирует УЕФА о растрате целевых средств при строительстве спортивной базы в Гореничах. Об этом УНН сообщил руководитель службы внутреннего и технического аудита ФФУ Дмитрий Марченко.

О строительстве учебно-тренировочной базы в с. Гореничи было заявлено в 2003 году руководством ФФУ Григорием Суркисом. Как раз в тот момент, когда в УЕФА потребовали от Профессиональной футбольной лиги финансовый отчет за использование целевых средств, выделенных Союзом европейских футбольных ассоциаций на развитие футбола в Украине.

Однако, в ПФЛ даже не знали, что в течение трех футбольных сезонов должны были получать целевое финансирование от УЕФА. За разъяснениями обратились в ФФУ. Там наличие денег от УЕФА признали, но клубам их возвращать не захотели.

Предложили всем задним числом якобы перечислить средства в адрес ФФУ для строительства тренировочной базы в Гореничах.

Сегодня базы, как и денег, которые планировалось потратить на ее строительство, нет. Речь идет о более 2 млн долларов.

Комплекс должен был расположиться на территории бывшей военной части, но ФФУ так и не получила право на владение этой землей. Однако, несмотря на этот факт, Федерация футбола отчиталась перед УЕФА о якобы расходовании средств на какие-то подготовительные предстроительные работы.

Ущерб, нанесенный ФФУ из-за строительства "фантомной" спортбазы в Гореничах, подсчитан независимыми аудиторами и подтвержден Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз.

"Документально подтверждается нанесение ущерба ФФУ, который установлен в отчете независимых аудиторов (аудиторское заключение) ЧАО "КПМГ Аудит" от 10.03.2016 г. на общую сумму 6487 586,44 грн", - говорится в заключении КНИИСЭ.

По факту строительства базы, которой нет, правоохранители возбудили уголовное дело. Его предварительная квалификация - ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины - растрата и присвоение имущества в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

В рамках расследования производства на допрос следователями был вызван Александр Бандурко, который в 2003 году занимал должность первого вице-президента ФФУ.

Действующие представители ФФУ, тем временем, планируют сообщить УЕФА о растрате целевых средств на спортбазу в Гореничах.

"ФФУ планирует обратиться в УЕФА, сообщить эти факты. И, если нам позволит следствие, мы планируем предоставить УЕФА экспертизу", - рассказал УНН Марченко.

Ситуация осложняется тем, что на "фантомную" базу в Гореничах были потрачены деньги из бюджета именно УЕФА.

Поэтому вероятно, что проверок и расследований со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций ФФУ теперь не избежать.