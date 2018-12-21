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Украина подтвердила планы по проведению трехсторонних газовых переговоров с ЕС и РФ

Украина подтвердила планы по проведению трехсторонних газовых переговоров с ЕС и РФ

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Планы по проведению в январе следующего года очередного раунда трехсторонних переговоров с участием Украины, Евросоюза и России по вопросам транзита газопроводами Украины природного газа из РФ остаются в силе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в ответ на информационный запрос.

"Планы по проведению в январе 2019 года следующего раунда трехсторонних переговоров Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газопроводами Украины природного газа происхождением из РФ остаются в силе", - сообщили в министерстве.

В МИД также отметили, что процесс поиска приемлемой для всех сторон даты, а также формирование состава делегаций в настоящее время продолжается.

Как сообщал УНН, ранее заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюз Шефчович подтвердил планы по проведению трехсторонних переговоров по газу в формате ЕС-Украина-Россия в январе.

Источник: УНН
Теги: газ, ЕС, Россия, Украина, переговоры
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