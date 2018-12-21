Директор Института трансплантологии: без изменения закона мы с 1 января, остановим все операции

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В случае если парламент не отсрочит вступление в силу нового зона о трансплантации, в Национальном институте трансплантологии, с 1 января 2019, будут остановлены все операции, а очередь на них расписана на 4 месяца вперед. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал директор Национального института хирургии и трансплантологии им.О.О.Шалимова - Руководитель отдела хирургии желудочно-кишечного тракта Александр Усенко.

"Если этот закон не отсрочат, а это не сделано, то я не имею права работать. С 1 января вся трансплантация – вне закона. Я у нас в Институте не имею права делать трансплантации", - сказал глава Институт транспланталогии.



Он отметил, что очередь на трансплантацию расписана на 4 месяца вперед.



"Мы не будем делать эти операции. Мы готовы, но мы не имеем права по закону это делать", - Усенко подчеркнул.



Врачи ждут подзаконного акта, который позволит им проводить операции, а иначе любая операция по трансплантации, проведенная врачом в Украине после 1 января 2019 года, станет уголовно наказуемым деянием.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины обошла своим вниманием внесение изменений в раздел VII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О применении трансплантации анатомических материалов человеку" о переносе срока введения в действия. Если же эти изменения не будут приняты, то с 1 января в Украине будут остановлены все операции по транспланатции.



Главная проблема заключается в том, что Минздрав Украины не разработало необходимых подзаконных актов для введения в действие закона "О применении трансплантации анатомических материалов человеку", а это значит, что, как только закон вступит в силу, и родная и трупный трансплантация в стране станет невозможной из-за отсутствия необходимых нормативно-правовых документов. Именно поэтому закон надо отложить, чтобы не допустить катастрофы.



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